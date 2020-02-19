Челябинцев выписывают из карантинного центра по коронавирусу в Тюмени

Жители области прошли обследование, они здоровы.

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Из карантинного центра выписывают россиян, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса. Люди провели в учреждении две недели. За это время симптомы болезни не появились, пациенты могут вернуться домой. Среди них было 8 жителей Челябинской области.

Центр был развёрнут в санатории «Градостроитель». Его теперь продезинфицируют и снова откроют в обычном режиме.

Между тем сегодня впервые из больниц Китая выписалось больше человек, чем появилось новых заражённых. За прошедшие сутки зарегистрировано 1751 случаев заболевания, а покинули медицинские палаты 1824 пациента.

В Челябинской области на карантине в Миассе сейчас находятся 15 граждан Китая. К концу недели их выпишут. В Челябинске в пункте наблюдения остаются 32 человека из КНР. Все они здоровы. Случаев коронавирусной инфекции в регионе не замечено.

Южноуральцы могут задать вопросы о болезни, а также в целом об ОРВИ и гриппе на горячей линии минздрава области. Телефон 8 (351) 240-15-16 работает круглосуточно.