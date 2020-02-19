Диагностировать коронавирус теперь можно в Челябинске

Город получил специальные тест-системы.

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В Челябинск привезли тест-системы для выявления китайского коронавируса, эпидемия которого вспыхнула в декабре 2019 года. Регион получил 3200 систем для диагностики.

Проводить исследования на наличие COVID-2019 будут в Центре гигиены и эпидемиологии в столице Южного Урала. Раньше их делали в Екатеринбурге и Новосибирске. В последний город образцы всё ещё могут отсылать, но только в исключительных случаях: например, если нужна будет какая-то дополнительная проверка.

«Поскольку инфекция новая, и уже выявлены случаи не только заболеваний, но и скрытого носительства вируса, без клинических проявлений, диагностика должна проходить в условиях усиленного контроля», — напомнила медикам Светлана Лучинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

При диагностике нельзя допустить рисков ложного результата, добавили в ведомстве.

По последним данным, под наблюдением из-за опасности коронавируса в карантинных центра Челябинской области находятся 47 человек, которые приехали из КНР. В минздраве настаивают, что все они здоровы. Помещение в пункты — это лишь мера предосторожности на время инкубационного периода возможной инфекции.