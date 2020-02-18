Медаль изобретателю вакцины против коронавируса изготовят южноуральские умельцы

Килограммовая серебряная медаль будет передана создателю лекарства.

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В городе Златоуст Челябинской области мастера приняли решение создать уникальную медаль для того, кто откроет вакцину против коронавирусной инфекцией. Речь идет о COVID-19, который вызывает новый тип пневмонии.

Медаль будет изготовлена из серебра, диаметром 120 миллиметров и весом 1 килограмм. Делать ее будут около полутора месяцев.

«Мы уже 20 лет вручаем изделия нашей компании выдающимся людям. Это не только персоны из бизнес-сферы, но и герои нашей страны и мира. Когда на нас обрушилась опасность эпидемии от коронавируса, мы посчитали, что через время исследователь или группа ученых обязательно изобретут вакцину против этого вируса. Мы посовещались с коллективом и решили посвятить одно из наших изделий этому событию», — рассказал сайту bfm74.ru директор компании «Арт-Грани» Владимир Васюхин.

На медали будет изображен портрет врача Эдварда Дженнера, который изобрел вакцину от ветряной оспы. На обратной стороне выгравируют надпись «За спасение мира от эпидемии» и имя создателя новой вакцины.

Сейчас представители компании пытаются договориться о том, чтобы медаль вручила Всемирная организация здравоохранения или актер Джеки Чан, который пообещал миллион юаней тому, кто создаст лекарство.

Напомним, что ранее мастера данной компании изготовили и вручили сувенирный меч певцу Сергею Лазареву. Клинок был украшен сюжетом по мотивам песни, с которой артист выступил на «Евровидении».