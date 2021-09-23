В Челябинск приедут учиться более сотни эковолонтеров со всей России

Активисты обменяются опытом экологического добровольчества и высадят деревья в Сосновском районе

В Челябинске 24—25 сентября состоится слет волонтеров. Они обсудят реализацию проекта «Чистый воздух» в Челябинской области, актуальные экологические проблемы, а также возможные способы их решения, сообщили в региональном Минэкологии.

«Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности. Сегодня это направление набирает популярность среди молодежи. Движение эковолонтеров работает с заповедниками, а также организациями, занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий, следят за чистотой, занимаются экологическим просвещением»,— заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Участников слета ждут экскурсии на Челябинский трубопрокатный завод, в Центр экологического мониторинга Челябинской области, а также обучение методикам «Экопост», тактические учения по контролю эксплуатации свалок и работ по их рекультивации на челябинской городской свалке. Также активисты смогут посетить экотропу в городском бору.

Организатором мероприятия выступает министерство экологии Челябинской области совместно с отделениями и организациями Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

«Челябинск стал местом, где можно учиться решать экологические проблемы индустриального города. Здесь развернута комплексная система мониторинга, проведена образцовая рекультивация свалки, запущено производство датчиков и систем, налажено взаимодействие граждан, надзора, власти и предприятий. Мы работаем здесь и привезли активистов и волонтеров для практического знакомства с этим опытом. Также мы расскажем о федеральных проектах „Чистая Арктика“, „Сохраним лес“, „Сад Памяти“, „Дни зеленых действий“»,— рассказал представитель ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Кроме этого, волонтеры в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и национального проекта «Экология» высадят деревья в Сосновском районе.