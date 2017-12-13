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/ В Челябинске «Джуманджи: Зов джунглей» покажут за день до премьеры

В Челябинске «Джуманджи: Зов джунглей» покажут за день до премьеры

В среду, 20 декабря состоится предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов года.
сегодня в 10:08
  |  Общество

Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям сразу 11 городов*, включая Челябинск, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и пакет премиальных телеканалов VIP Viasat Premium при поддержке «Радио Energy».

В Челябинске событие соберет киноманов в «Мягком кинотеатре» в КРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51а) в 18:30. Гостей ждет развлекательная программа с погружением в мир джунглей, увлекательные викторины с розыгрышем подарков и креативная фотозона. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в группах «Дом.ru» и «Мегаполис» в «ВКонтакте», а также в эфире «Радио Energy».

«Джуманджи: Зов джунглей» - продолжение известного фильма 1995 года о волшебной игре, которая затягивает персонажей в другую реальность, только на этот раз игра не настольная, а компьютерная. Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в коротышку (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Друзьям придется привыкнуть к новым и непривычным ролям и найти дорогу домой.

«Эксклюзивные показы ожидаемых фильмов – давняя традиция «Дом.ru». Мы рады завершить год премьерой фильма, который наверняка станет событием в мировом кинематографе. Приятно, что гости нашего показа, организуемого совместно с партнерами, смогут оценить «Джуманджи: Зов джунглей» в числе первых», - комментирует директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.

*Волгоград, Воронеж, Иркутск, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех» (2016 год).

Группа компаний Viasat представляет платные телеканалы на территории России и стран СНГ, которые распространяются в сетях кабельных и спутниковых операторов. Пакет телеканалов ViP Viasat Premium — это семь телеканалов в формате высокой чёткости и с многоканальным звуком Dolby Digital. Жанровую линейку пакета составляют канал киноновинок и сериалов ViP Premiere, канал блокбастеров и популярных кинофраншиз ViP Megahit, комедийный киноканал ViP Comedy. Также пакет пополняют два канала на одной кнопке об истории и природе Viasat Nature HD и Viasat History HD, спортивный телеканал Viasat Sport HD и единственный в России канал, полностью посвящённый гольфу, Viasat Golf HD. Также компания представляет ТВ-контент в сети Интернет - онлайн-сервис лицензионного видео ViP Viasat Play.
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