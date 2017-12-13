/ В Челябинске «Джуманджи: Зов джунглей» покажут за день до премьеры

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Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям сразу 11 городов*, включая Челябинск, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и пакет премиальных телеканалов VIP Viasat Premium при поддержке «Радио Energy».
В Челябинске событие соберет киноманов в «Мягком кинотеатре» в КРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51а) в 18:30. Гостей ждет развлекательная программа с погружением в мир джунглей, увлекательные викторины с розыгрышем подарков и креативная фотозона. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в группах «Дом.ru» и «Мегаполис» в «ВКонтакте», а также в эфире «Радио Energy».
«Джуманджи: Зов джунглей» - продолжение известного фильма 1995 года о волшебной игре, которая затягивает персонажей в другую реальность, только на этот раз игра не настольная, а компьютерная. Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в коротышку (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Друзьям придется привыкнуть к новым и непривычным ролям и найти дорогу домой.
«Эксклюзивные показы ожидаемых фильмов – давняя традиция «Дом.ru». Мы рады завершить год премьерой фильма, который наверняка станет событием в мировом кинематографе. Приятно, что гости нашего показа, организуемого совместно с партнерами, смогут оценить «Джуманджи: Зов джунглей» в числе первых», - комментирует директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.
*Волгоград, Воронеж, Иркутск, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск