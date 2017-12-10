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Десятка лучших зарубежных новогодних фильмов

Зрители назвали полюбившиеся им фильмы из «классических» праздничных картин.
сегодня в 15:51
  |  Общество

Список лучших новогодних фильмов составили пользователи портала Ranker. Они предлагали к участию киноленты, после просмотра которых у них появляется праздничное настроение, и голосовали за другие, тоже подходящие под эту «номинацию». В список попали как драматические фильмы, так и комедии и даже мультфильмы. Возглавил рейтинг фильм «Эта прекрасная жизнь» 1946 года.

Один из самых ярких признаков того, что сезон каникул рядом, — классические Рождественские фильмы заполняют телевизионные экраны, а новые выходят в кинотеатрах. Многие из лучших особенно трогательных рождественских картин могут собрать семьи возле экрана для совместного просмотра. Голосуйте за фильмы, которые, как Вы считаете, являются лучшими Рождественскими картинами на Земле. — сообщают авторы рейтинга на портале Ranker.

Первая десятка лучших фильмов:

1. «Эта замечательная жизнь»
2. «Рождественская история»
3. «Рождественские каникулы»
4. «Рождество Чарли Брауна»
5. «Один дома»
6. «Чудо на 34 улице»
7. «Гринч — похититель Рождества»
8. «Эльф»
9. «Красноносый олень Рудольф»
10. «Санта Клаус»

Отметим, что пользователи портала назвали и худшие фильмы. Среди них «Рождественская история 2» и «Один дома 3».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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