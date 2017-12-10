/ Десятка лучших зарубежных новогодних фильмов

Зрители назвали полюбившиеся им фильмы из «классических» праздничных картин.

Список лучших новогодних фильмов составили пользователи портала Ranker. Они предлагали к участию киноленты, после просмотра которых у них появляется праздничное настроение, и голосовали за другие, тоже подходящие под эту «номинацию». В список попали как драматические фильмы, так и комедии и даже мультфильмы. Возглавил рейтинг фильм «Эта прекрасная жизнь» 1946 года.



Один из самых ярких признаков того, что сезон каникул рядом, — классические Рождественские фильмы заполняют телевизионные экраны, а новые выходят в кинотеатрах. Многие из лучших особенно трогательных рождественских картин могут собрать семьи возле экрана для совместного просмотра. Голосуйте за фильмы, которые, как Вы считаете, являются лучшими Рождественскими картинами на Земле. — сообщают авторы рейтинга на портале Ranker.

Первая десятка лучших фильмов:

1. «Эта замечательная жизнь»

2. «Рождественская история»

3. «Рождественские каникулы»

4. «Рождество Чарли Брауна»

5. «Один дома»

6. «Чудо на 34 улице»

7. «Гринч — похититель Рождества»

8. «Эльф»

9. «Красноносый олень Рудольф»

10. «Санта Клаус»



Отметим, что пользователи портала назвали и худшие фильмы. Среди них «Рождественская история 2» и «Один дома 3».