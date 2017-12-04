/ Студия «Челфильм» готовится снять сериал с челябинскими подростками

Съемки проекта пройдут на Южном Урале.

Челябинская киностудия «Челфильм» готовится к реализации крупного проекта — съемок 12-серийного фильма с участием южноуральских подростков для телеканала СТС-Челябинск. Об этом журналистам радио «Business FM Челябинск» рассказала директор компании Оксана Карымова. По ее словам, в киноиндустрию она пришла с телевидения, когда наскучили съемки коммерческого кино, захотелось творческой реализации.

Появилась идея снять кино, полнометражное кино, которое мы смотрим в кинотеатрах. Но я не хочу ехать в Москву, я хочу, чтобы это было здесь, но тогда надо построить киностудию. Я отправилась в проект «Открой дело», вместе с этим проектом мы разработали примерный план, на основе этого плана создаем бизнес-план. С этим бизнес-планом я победила на проекте «Открой дело», и так как бизнес-план оказался вполне работоспособным и потенциально приносящим прибыль, я с этим проектом заехала в бизнес-инкубатор, который продолжает вести меня дальше, обеспечивает всеми необходимыми для съемки площадями, оборудованием, мебелью, продолжает обучать, как правильно реализовывать эти бизнес-проекты. — рассказала «Business FM Челябинск» Оксана Карымова.

Помогать в съемках многосерийного фильма челябинской команде будет московский режиссер, который прилетит на Южный Урал передать опыт. Однако пока сюжет будущего проекта хранится в тайне.



Сериал выйдет на телеканале СТС, у нас уже есть договоренность, осталось уладить некоторые формальности, в принципе, мы готовы начинать. Желающие снимать кино есть, это талантливые молодые люди, которые уже сейчас снимают кино, перспектива у Челябинска в развитии кинематографа действительно есть. Мы сейчас хотим создать производственную площадку, где нашим всем талантливым специалистам было бы комфортно снимать кино, где они могли бы объединяться, привлекать специалистов, откуда-то продюсера пригласить, композитора. — добавила Оксана Карымова.

Вырученные в будущем средства руководитель студии планирует вложить в создание производственного комлекса в Челябинске. Для этих целей требуется порядка 30 миллионов рублей.