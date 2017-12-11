/ Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на «Золотой глобус»

Картину назвали в числе номинантов.

Организаторы «Золотого глобуса» огласили список номинантов на премию. Среди них оказалась картинка «Нелюбовь», снятая российским режиссером Андреем Звягинцевым. Фильм поборется за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» с четырьмя конкурентами.

В официальный список номинантов премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали «Фантастическая женщина» — Чили, «Сначала они убили моего отца» — Камбоджи, «Нелюбовь» — Россия, «На пределе» — Франция, Германия, «Квадрат» — Швеция, Германия, Франция. — сообщает пресс-служба премии «Золотой глобус».

Победителей назовут 7 января 2018 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, фильм Андрея Звягинцева также допущен на «Оскар». Список номинантов будет оглашен 23 января 2018 года. Сама церемония награждения состоится 18 марта.