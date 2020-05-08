В Челябинске две улицы будут отремонтированы к 75-летию Великой Победы

Благоустройство проведут в рамках проекта «Улица Победы».

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Две улицы в Челябинске благоустроят в рамках проекта «Улица Победы». Благодаря этому проекту будут произведены ремонты в разных населенных пунктах России, а также жителям этих городов расскажут о том, какой вклад в Великую Победу внесли их земляки.

«В Челябинске в рамках проекта проведут ремонт улиц Хохрякова и Героев Танкограда. К выполнению работ дорожники уже приступили», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В рамках проекта ремонт дорог будет произведен в 83 регионах России. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года.