Двухуровневая транспортная развязка и 19 километров новой дороги появятся на обходе Сима

В Челябинской области стартовали масштабные работы на автомобильной трассе М5 «Урал».

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В Челябинской области к масштабной реконструкции автодороги М5 «Урал» приступило ФКУ Упрдор «Южный Урал». Работы будут проводиться на участке дороги с 1564 по 1609 километр. После проведения работ, категория автодороги будет изменена с III, на I-б категорию.

Проводить реконструкцию будут в три этапа. В рамках первого будут построены четыре моста через реки Атя и Ук, а к октябрю 2022 года в эксплуатацию должен быть введен 14-километровый участок дороги.

«Контракт на реконструкцию второго и третьего был заключен в 2020 году. В рамках второго этапа на участке с 1578 по 1598 километр будут построены новая автомобильная дорога в обход города Сим протяженностью 19 километров, а также две эстакады и двухуровневая транспортная развязка. На третьем этапе к 2024 году введут в эксплуатацию ещё три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях. Сооружения позволят обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Реконструкция дороги позволит сделать перемещение по дороге более безопасным, вывести поток транспорта из городской черты, тем самым улучшив экологическую обстановку.