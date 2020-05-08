Полицейские Челябинской области сняли видеоклип в преддверии юбилея Победы

Сотрудники МВД продолжают поздравлять южноуральцев с праздником.

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ГУ МВД России по Челябинской области запустили масштабное поздравление южноуральцев с грядущим юбилеем Победы. И делают они это в онлайн-режиме, потому что в стране до сих пор действует обязательная самоизоляция.

Уже сняты ролики о подвигах южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, которые действительно внесли неоценимый вклад в Победу.

Но также не забывают и о военных песнях, написанных даже задолго после войны. Так, силами пресс-службы и культурным центром ГУ МВД России по Челябинской области был создан видеоклип на песню «В осеннем парке городском», которую исполнил вокальный ансамбль Главного управления.

В клипе несколько девушек находятся на передовой в битве, но не могут не насладиться красотами окружающей их природы, пусть и не в самом лучшем виде из-за огня и боев.

К слову, медиахолдинг ОТВ завтра, 9 мая, ровно в 9 утра начинает Марафон Победы, который весь день будет транслироваться на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv. В рамках трансляции зрители узнают много интересного о подвигах южноуральцев в годы войны и увидят творческие поздравления ветеранов и тружеников тыла.