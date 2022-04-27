В Челябинске до начала августа появится бульвар на улице Свободы

Для горожан обустроят тротуары, велодорожки и места для отдыха

В Челябинске к 1 августа завершат благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы. В этом году покрытия пешеходных тротуаров заменят плиткой, в том числе тактильной и крупноформатной, заасфальтируют парковочные карманы, а также обустроят велодорожки. Ход работ в среду, 27 апреля, проверила глава города Наталья Котова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Пешеходную зону на улице Свободы от Тимирязева до Плеханова в обе стороны благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Администрация Советского района запланировала сделать на данном участке велосипедную сеть, создать безбарьерную среду, смонтировать освещение, установить скамейки, урны, качели и другие объекты для комфорта горожан. На участке обустроят газоны, высадят кустарники и деревья. Кроме того, установят парковочные столбики и тумбы для афиш, чтобы избежать несанкционированной расклейки объявлений.

Участники совещания отметили, что работы в самом разгаре, подрядчик идет в соответствии с графиком. Наталья Котова отметила, что работы по благоустройству улицы Свободы, а также на Комсомольском проспекте планируют завершить в июле.

«Жители двух районов получат отличные бульвары. Так мы называем улицы, которые станут пешеходными прогулочными зонами, на которых мы поставим малые архитектурные формы, высадим взамен аварийных деревьев крупномеры. Благоустроим кустарники и газоны. Где-то появятся качели и батуты, где-то — велодорожки. На территории этих пространств жители смогут отдыхать», — прокомментировала глава города Наталья Котова.

Утром 27 апреля мэр Челябинска в ходе выездного совещания проконтролировала ход работ на Комсомольском проспекте. Глава города поделилась планами по благоустройству на 2022 год.

«В этом году планируется благоустроить девять общественных пространств и 63 двора. На эти цели направляется 426 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Недавно закончился конкурсный отбор по проектам по инициативному бюджетированию. На эти цели губернатор Алексей Текслер направил денежные средства в муниципалитеты. Для Челябинска эта сумма — 518 миллионов рублей. В этом году прошли 112 проектов, чуть меньше, чем в прошлом, но они просто оказались крупнее», — рассказала Наталья Котова.

Напомним, работы по благоустройству улицы Свободы возобновили в начале апреля. Ранее представили проект реновации одной из главных магистралей города, которая связывает вокзал, центр и выходит на новую набережную. Именно это пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на «Активном жителе» еще в начале 2021 года. В планах городской администрации — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут.