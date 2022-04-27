В Челябинске в июле завершат благоустройство Комсомольского проспекта

На участке появятся качели, освещение и новые деревья

В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект на участке от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Работы планируют завершить к 1 августа. Ход стройки в среду, 27 апреля, проконтролировала глава города Наталья Котова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В обновленном общественном пространстве появятся скамейки, световые подвесные качели, батутные площадки для детей и современное освещение. По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, благоустройство предусматривает создание тропиночной сети, укладку покрытия, тротуарной плитки. Кроме того, планируется озеленение: высадят липу, лиственницу, яблоню, кизильник, можжевельник, барбарис.

«Мы всегда проходим, проезжаем и радуемся тому, что происходит. Буду с внуками тут гулять. Уже видны кардинальные изменения: бордюры и дороги были не такие. Если старое меняют на новое — это прекрасно. Началась работа весной, если летом закончится, то замечательно. Если что-то не так пойдет, то будем говорить, у нас жители очень активные», — поделилась жительница района.

Вместе с главой города Натальей Котовой в выездном совещании по двум объектам благоустройства приняли участие главы районов и депутаты, которые также оценили ход работ.

«В Курчатовском районе мы ожидаем большой масштабный проект благоустройства Комсомольского проспекта от улицы Ворошилова до Молодогвардейцев. Подрядчик обещает с опережением графика выполнить эти работы. Сейчас погода в городе благоволит. Мы видим, что на улице находятся и техника, и рабочие. Проводятся земляные работы, работы по благоустройству, мощению плитки, а также работы по освещению и высадке деревьев», — прокомментировал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.





Мэр отметила, что выездное совещание провели на двух объектах благоустройства, где работы начались раньше всех остальных, уже с 1 апреля. Также глава города поделилась планами по благоустройству Челябинска на этот год.

«В этом году планируется благоустроить девять общественных пространств и 63 двора. На эти цели направляется 426 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Недавно закончился конкурсный отбор проектов по инициативному бюджетированию. Губернатор Алексей Текслер направил на эти цели денежные средства в муниципалитеты. Для Челябинска эта сумма — 518 миллионов рублей. В этом году прошли 112 проектов — чуть меньше, чем в прошлом, но они просто оказались крупнее», — прокомментировала планы по благоустройству Наталья Котова.

Напомним, в качестве подрядчика для благоустройства пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту между улицами Молодогвардейцев и Ворошилова выбрали компанию «СтройМиг». При начальной цене контракта в 36,2 млн рублей она снизила стоимость работ до 31,7 млн рублей. Средства направили из бюджетов России, Челябинской области и Курчатовского района.

С приходом весны стартовал сезон активного благоустройства в мегаполисах. Администрации районов Челябинска в апреле отыграли сразу несколько крупных конкурсов по благоустройству территорий после зимы. Начальная стоимость некоторых из них исчисляется десятками миллионов рублей. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок. ИА «Первое областное» выяснило, какие самые масштабные и необычные проекты в сфере благоустройства реализуют сегодня в районах города.