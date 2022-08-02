Подземные переходы в Челябинске защитят от вандалов

В городе этим летом ремонтируют три «подземки»

Подземные пешеходные переходы в Челябинске оборудуют антивандальными светильниками, камерами видеонаблюдения, а мраморную плитку покроют лаком, отталкивающим краску. Об этом сообщил корреспондент ИА «Первое областное» с выездного совещания, которое сегодня, 2 августа, провела глава города Наталья Котова.

В настоящее время в Челябинске ремонтируют три подземных перехода: у «Детского мира» и у магазина «Спорт» на проспекте Ленина, а также у Торгового центра на улице Братьев Кашириных.

Стоит отметить, что эти объекты до недавнего времени находились в долгосрочной аренде. Администрация города расторгла договоры найма через суд и передала подземные переходы муниципальному учреждению «Геоцентр». Это и позволило начать ремонт, в котором тоннели давно нуждались.

В переходе у «Детского мира» работы только стартовали. Вокруг спусков в переходы залили бетонные отмостки для гидроизоляции и начали очищать от мусора ливневую канализацию. По словам председателя городского комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, до 1 октября в переходе предстоит заново оштукатурить и покрасить стены, заменить металлические решетки ливневок на пластиковые, повесить антивандальные светильники, а также очистить мраморную плитку от граффити и покрыть ее силиконовым лаком для защиты от краски.

Соседний подземный переход на улице III Интернационала будет готов ко Дню города. Там не только перекрашивают стены и смывают граффити, но и полностью меняют ступени.

В переходе у Торгового центра работы практически завершены. Горожане наверняка помнят, что раньше там была целая торговая галерея. Теперь двери и витрины павильонов заложены кирпичом, оштукатурены и покрашены белой краской. Стены перехода планируют отдать под роспись художникам-граффитчикам.

По словам Натальи Котовой, в планах после ремонта оборудовать подземные переходы камерами видеонаблюдения. Кроме того, там установят электроподъемники или ступенькоходы для людей с ограниченными возможностями по аналогии с переходом на площади Революции.

«Впереди еще несколько подземных переходов по всему городу, с которыми нужно будет поработать. Но уже не в этом году, потому что на каждый переход у нас в среднем уходит по 4,5 млн рублей», — отметила глава города.

О планах по восстановлению подземного пешеходного перехода на улице Блюхера в районе АМЗ читайте в нашем предыдущем материале.

Читайте также репортаж корреспондента ИА «Первое областное», который побывал в нескольких подземных переходах Челябинска и оценил их состояние.