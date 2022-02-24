В Челябинске директор компании задолжал своим сотрудникам 16 миллионов рублей

52 рабочих не получили зарплату за два месяца

В Челябинске прокурорская проверка выявила задолженность общества с ограниченной ответственностью «Уральский инжиниринговый центр» перед 52 работниками. Им не выплатили зарплату за декабрь 2021 года и январь 2022 года в размере свыше 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура объявила руководителю организации предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и внесла представление. Работодатель также должен работникам денежную компенсацию за задержку зарплаты.

«В отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате полностью погашена. Кроме того, работникам выплачена компенсация.