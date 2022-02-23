Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу над «БАРС-РГЭУ»

В повторном матче южноуральцы выиграли со счетом 71:62

Сегодня, 23 февраля, в Челябинске состоялся повторный поединок чемпионата Суперлиги-2 между «Челбаскетом» и «БАРС-РГЭУ». Хозяевам удалось взять реванш за вчерашнее поражение. Челябинцы одержали уверенную победу со счетом 71:62, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Челябинские баскетболисты с самого начала матча завладели инициативой и переиграли соперников на обеих сторонах площадки. Счет на табло после первой половины — 37-24 в пользу челябинцев. После большого перерыва ситуация в матче не поменялась. Южноуральская команда смогла сохранить контроль за игрой и добилась уверенной победы.



Челябинские баскетболисты показали хорошую командную игру. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Александр Кузнецов. Он набрал 14 очков, 3 подбора, 6 передач и набрал 16 баллов в эффективности действий на площадке.



После двух домашних матчей «Челбаскет» занимает 6 место в турнирной таблице. Следующий матч челябинский клуб проведет 26 и 27 февраля на домашней арене против «Чебоксарских Ястребов».

