Южноуральцам обещают мокрый снег и гололед

Синоптики предупредили о сильном ветре

Сегодня, 24 февраля, в Челябинской области прогнозируют снег, метели и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.



Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −6°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и снега, в горах до умеренных. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −5°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +2, +4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.