Жительница Миасса самостоятельно дезинфицирует подъезд

Девушка призывает всех последовать ее примеру.

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Жительница Миасса самостоятельно моет и убирает в своем подъезде. Узнав о распространении коронавирусной инфекции, Екатерина Барышева взяла в руки тряпки, моющее средство и белизну и отправилась дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются жильцы.

«Больше всего микробов в жировом слое. Начинаем с перил, тут тем более старички живут, они все время за них держатся. По воде смотрим загрязнение и все заново меняем. Не смываем, просто наносим. Полы тоже по возможности моем, коврики пропитываем. Подоконники протираем, двери, ручки», — объясняет мастер по химчистке Екатерина Барышева.

Девушка призывает всех жильцов как можно чаще делать влажную уборку в своих подъездах.