В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 298 человек

На лечении остаются более 13 тысяч пациентов

На утро 6 января в Челябинской области официально зарегистрировано 37 924 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительные результаты у 298 южноуральцев, включая одного школьника. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 13 348 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому под постоянным присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выздоровели 102 человека, всего с начала пандемии COVID-19 выписаны из больниц 23 189 пациентов.

«За сутки скончались 9 пациентов. От коронавируса: пациент, 64 года; пациент, 66 лет; пациент, 70 лет; пациент, 40 лет; пациент, 57 лет. От других заболеваний, где коронавирус был сопутствующим: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациентка, 79 лет; хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — пациент, 72 года; сахарный диабет с нарушением кровообращения, атеросклероз коронарных артерий — пациент, 76 лет; сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 72 года»,— уточнили в региональном Минздраве.

Всего медики провели 1 232 388 исследований. За последние сутки протестированы 4 362 южноуральца.