В Челябинске день знаний пройдет в два дня

Вопросом заинтересовались чиновники.

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В челябинских школах день знаний пройдет в два дня. Об этом рассказала начальник комитета по делам образования Светлана Портье.

Поскольку в этом году традиционный школьный праздник выпал на воскресение, многих родителей волнует вопрос о том, пройдут ли линейки в выходной первого сентября или же их перенесут на понедельник второго сентября. Таким же вопросом задались и городские чиновники во время сегодняшнего аппаратного совещания, которые и адресовали этот вопрос Светлане Портье.

«Ряд образовательных учреждений день знаний проводят первого сентября. В основном, все школы начнут рабочий день второго сентября с праздничных линеек», — рассказала Светлана Портье.

Кроме того, Наталья Котова затронула вопрос о готовности транспортных подъездов к образовательным учреждениям. Как выяснилось, на некоторых участках работы до сих пор не завершены. Врип главы города поручила разобраться с этим своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, а также главам районов.