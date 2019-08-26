Одной «звездой» больше: с Днем города челябинцев поздравит Тимати

Стала известна полная афиша праздника в Челябинске.

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В Челябинске с размахом отпразднуют 283 день рождения города. Стал известен полный список мероприятий, который ждет челябинцев. В 2019 году празднование начнется еще 31 августа и продлится до 22 сентября. Основная масса развлекательных событий придется на субботу, 7 сентября. В этот день жителей столицы региона приедут поздравить знаменитые артисты. Их список пополнился новой «звездой». На площади перед ЛА «Трактор» для молодежи города выступит Тимати. Об этом сегодня рассказали в администрации Челябинска.

Напомним, что возле ледовой арены также споют Леша Свик и Feduk. А на площади Революции на сцену выйдут Владимир Пресняков, Наталья Подольская, группа «А`Студио» и Дмитрий Нагиев.

«В Саду Победы 7 сентября с 12 до 16 часов пройдет праздничная программа "С днем рождения любимый город!", челябинцы смогут увидеть этно-шоу Zainetdin. В 14:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, который проведет "Бригада У". На нем выступят Иван Валеев и Luxor. В 14:00 возле Ледовой арены "Трактор" начнется вело-мото-экстрим шоу с участием звезд экстрима, а после праздничный концерт, на котором для челябинцев выступят Тимати, Леша Свик и Feduk. С 16:00 на площади Революции начнется шоу "Голоса и танцы Челябинска", которое проведет Дмитрий Нагиев. На нем также выступят Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа "А`Студио"», — сообщила начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Развлекательные программы 7 сентября завершатся праздничным фейерверком, который состоится в 22:00.