Копейских перевозчиков за повышение цен на проезд накажет областной УФАС

13 индивидуальных предпринимателей понесут наказание.

В Копейске антимонопольная служба возбудила административные дела против 13 перевозчиков, нарушивших антиконкуретное соглашение по установлению цен на проезд. Нарушители, сговорившись, незаконно поднимали плату, что доставляло большие неудобства местным жителям.

Ещё в 2014 году в администрации Копейска был проведен конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в Копейском городском округе. В результате этого мероприятия был заключен договор с МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», а уже после МУП заключило договоры с 13 индивидуальными перевозчиками. Здесь и начинается всё самое интересное.

«13 друзей МУПа», сговорившись, начали «хозяйничать» в установлении цен на перевозки пассажиров. В феврале 2017 года плата за проезд в Копейске составляла 23 рубля, а уже в декабре этого же года — 26 рублей. Поднятие цены сразу на три рубля местные жители восприняли без особого энтузиазма.

«Перевозчики Копейска одновременно на протяжении определенного периода времени несколько раз поднимали плату за проезд для оказания положительного влияния на эффективную работу МУП „КПА“ и поддержания разницы в стоимости проезда между муниципальным транспортом и стоимости проезда в транспорте индивидуальных предпринимателей в размере 3 рублей. Данное повышение платы индивидуальные предприниматели ежегодно оформляли в виде письменных соглашений»,— рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе УФАС Челябинской области.

13 предпринимателям были выданы предписания о прекращении участия в данном соглашении. Предписания исполнены: 13 «героев» больше не занимаются перевозками горожан. Помимо прекращения своей деятельности предприниматели должны будут заплатить штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время стоимость перевозки в Копейском городском округе варьируется от 23 до 25 рублей. Всё как у людей.