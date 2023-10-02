Сквер у Михеевского рынка благоустроят в Металлургическом районе Челябинска

Общественное пространство преобразится в 2024 году

Территорию возле рынка «Михеевский» на шоссе Металлургов ждет обновление. Благоустройство проведут в 2024 году. Администрация Металлургического района Челябинска ищет подрядчика для выполнения работ. Аукцион уже объявили. Начальная цена контракта составляет 32 млн рублей, сказано на портале госзакупок.





Сквер возле рынка пока что выглядит так, фото: 74.gorodsreda.ru

Проект по обновлению территории напротив рынка «Михеевский» поддержали жители Металлургического района. Концепцию выносили на голосование весной 2023 года. Оно проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».





Фото: vk.com/cgs_chel



Проект разработали специалисты компании «ЛК-Строй» с учетом мнений Центра развития городской среды Челябинска, управления архитектуры и администрации Металлургического района.





Фото: vk.com/cgs_chel

Благоустройство сквера у рынка запланировано на срок с 15 апреля по 1 августа 2024 года. Подрядчику, которого выберут 11 октября нынешнего года, предстоит выполнить большое число задач.





Фото: vk.com/cgs_chel



В перечне указаны земляные работы, уборка больных и старых деревьев, санитарная и омолаживающая обрезка деревьев, строительство проезда и тротуаров, монтаж плитки и бортовых камней, установка дорожных знаков и системы видеонаблюдения, укладка травмобезопасного покрытия.





Фото: vk.com/cgs_chel



В сквере поставят скамейки, парковые качели, детский игровой комплекс, шахматный стол, велопарковку, урны. Чтобы озеленить территорию, высадят газонную траву, яблони, сирень и кизильник. Гулять можно будет в темное время суток — в сквере установят светодиодные светильники и повесят гирлянду. Для удобства жителей в обновленном сквере будет единая пешеходная зона из старых и новых дорожек. Безбарьерный переход позволит комфортно пересекать проезд к рынку.