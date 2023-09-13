Сельским поселениям Челябинской области предложили концепцию благоустройства

Пилотный коллективный проект показал востребованность формата

В сельской местности Челябинской области планируют начать реализацию проекта «О свой остров». Его по поручению губернатора Алексея Текслера разработал Региональный центр компетенций по вопросам городской среды. В качестве пилотной территории для установки модульной конструкции из палет (поддонов), которая уже стала местом притяжения селян, выступает село Октябрьское Красноармейского района. Презентация проекта «О свой остров» состоялась в Челябинске, и с концепцией познакомились представители многих муниципалитетов региона. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Первое областное».





Благоустройство сельских территорий в Челябинской области проходит по нескольким направлениям. У министерства строительства есть программа «Формирование комфортной городской среды». По ней делаются объекты благоустройства, общественные территории, спортивные и детские площадки. Министерство сельского хозяйства имеет профильную программу, она направленная, поэтому помощь можно получить быстрее. Бюджет выделяется на район, и каждому поселению дается часть средств, в зависимости от количества населения. Проект РЦК дополнит эти две программы, а также поможет благоустроить села, когда на такие работы не хватает денег. Главное, чтобы местная администрация была заинтересована в развитии своей территории.





«Мы предлагаем благоустроить места, которые остались незадействованными, когда формировалось общественное пространство. Например, пешеходная зона зачастую либо просто тропа, либо тротуар. Рядом находящиеся территории не используются, они не работают как общественное пространство, исчезает его идея. Через модульные конструкции мы предлагаем создать активности, куда население придет. Островами смогут пользоваться все жители. Самое главное — начать. Идею должны поддержать люди, которые вовлекаются в работу», — рассказывает ИА «Первое областное» директор РЦК Наталья Цинк.





Острова из палет можно размещать в точках притяжения селян: это Дом культуры, автовокзал, МФЦ и почта, полиция, сквер или площадь. Сама конструкция вариативна, в зависимости от потребности жителей: место для ожидания транспорта, небольшой рынок, детская площадка, образовательное место, зона отдыха. При создании острова намерены задействовать местные материалы — то, чем богата та или иная территория: камни, ткани, ветки и т. п. Внимание уделяют цветовому оформлению, чтобы оно выделяло конструкцию и подчеркивало принадлежность к муниципалитету. Для наполнения активностями РЦК планирует разработать с министерством культуры региона план мероприятий.

«Мы надеемся, что в создании таких островов помогут те, кто родился в той или иной сельской местности, но живет в городах. Архитекторы, бизнесмены. Они корнями из села. Нам важно собрать эту цепочку, чтобы человек помог своей малой родине. Кто-то разработает проект, другой привезет материал и предоставит инструменты, кто-то окажет финансовую помощь», — отмечает Наталья Цинк.





Пилотный проект по установке острова запустили в селе Октябрьском Красноармейского района. Сначала специалисты РЦК, местная администрация и селяне определили место для размещения конструкции. Выбрали территорию рядом с техникумом и неподалеку от въезда в село. Жители нашли мастера по дереву, помогли с доставкой материалов и сами сконструировали остров, предварительно подготовив участок. Теперь конструкция с направлением «культура» пользуется большим спросом. Местные там отдыхают и общаются. В планах — установка конструкций у автостанции, почты и полиции. В этих локациях сделают, соответственно, острова для ожидания транспорта, детского досуга и образования, в том числе для обучения правилам дорожного движения.





«Была поездка губернатора Алексея Текслера в Красноармейский район. В Октябрьском есть тротуар вдоль центральной дороги, он задумывался как общественное пространство. Но оно не работало, это была просто тропа. Хотя рядом — детский сад, дома, почта, центр занятости. Эту территорию можно сделать активной. Губернатор поручил убрать пустоты на пешеходных тропинках, чтобы эти места улучшали эстетичный вид, сделать их активными. Мы загорелись такой идеей», — поясняет Наталья Цинк.





РЦК видит огромный потенциал в сельских поселениях — не только социально-культурный или исторический, но и человеческий. Специалисты планируют создать банк данных, чтобы администрации понимали, где есть мастера или творческие люди, которые смогут поддержать в реализации проекта. В перспективе острова обеспечат пополнение местного бюджета, если привлечь инвестора.