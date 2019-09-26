Соседи завидуют: в Челябинске нашли идеальный двор

Площадка станет примером для благоустройства во всех районах.

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Новые детские площадки, скамейки, фонари без проводов, резиновое покрытие и пешеходные дорожки. Так теперь выглядит двор дома 95 на улице Дзержинского. На территории сделали особую систему дренажа: дождевая вода уходит не по ливневкам, а в землю через специальное покрытие дорожек — георешетки.

Особенностью двора стала и безбарьерная среда. По площадке могут свободно передвигаться жители с инвалидностью и мамы с колясками. Единственное «ограничение» — невысокие столбики для безопасности между прогулочной зоной и парковкой.

Как будет выглядеть двор, жители решали сами. Все их пожелания учли в проекте.

«Жителям пришлось немного доплатить. Но поскольку это была их инициатива, они были только рады, что все их предложения воплотились в жизнь», — прокомментировал благоустройство двора для сайта «Первый областной» заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Результаты благоустройства оценила врип главы Челябинска Наталья Котова. Двор должен стать примером для всех районов города.

«Каждый год мы делаем от 15 до 18 дворов. Этот год не стал исключением. Стоимость благоустроенного двора — 7 миллионов 500 тысяч рублей. При строительстве применены несколько иные подходы. На создание проекта посмотрели иначе и жители двора, и управляющая компания, и муниципалитет, нашли креативные методы и подходы. Этот двор можно назвать общественным пространством по своей площади. Благоустраивать дворы так, как раньше это делали, — это уже вчерашний день. Жители заслуживают большего», — подчеркнула Наталья Котова.

Всего в Ленинском районе в 2019 году было благоустроено 16 дворов на сумму 55 миллионов рублей.