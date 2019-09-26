На Театральной площади в Челябинске установят лифт

Поручение дала врип главы города Наталья Котова.

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Врип главы Челябинска Наталья Котова проверила работы по благоустройству Советского района. Из администрации Челябинска она пешком отправилась к театру драмы имени Наума Орлова, где проверила, как ведется реконструкция близлежащей территории и ступеней.

На Театральной площади ремонт затягивается. Подрядчик уже три недели не может дождаться гранита для ступеней. Однако закончить работы компания обещает в срок — до ноября.

Наталья Котова предложила возвести здесь специальный лифт для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Он сможет поднимать колясочников от сквера на Театральной площади к театру драмы. Так все пространство в центре города станет единой прогулочной зоной. Цена вопроса — от 2 до 5 миллионов рублей.

Проверила Наталья Котова и благоустройство сквера возле института искусств. Преображение зоны отдыха закончат уже в этом году.

«Сейчас тут полностью сделали дорожки, поставили новые скамейки диванного типа, более цивилизованные урны, посадили деревья и сделали цветники. Мы надеемся, что весной этот сквер будет выглядеть еще лучше, чем сейчас. Жители довольны», — прокомментировала благоустройство врип главы Челябинска.

Поставили в сквере на Плеханова и качели. Они пришлись по вкусу жителям ближайших дворов. По контракту гарантия на ремонт составила 3 года.