На северо-западе Челябинска благоустроили пешеходную зону

Тихим и безопасным стал отрезок улицы 40‑летия Победы

В Челябинске благоустройство отрезка улицы 40-летия Победы от Университетской Набережной до Братьев Кашириных завершилось еще в конце 2022 года. А совсем недавно пешеходная зона стала безопасной и интересной для горожан: там появились игровые и спортивные комплексы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Установить горки, песочницы, спортивное оборудование на пешеходном участке протяженностью почти полкилометра планировали раньше, но сроки сорвались из-за проблем с поставками оборудования из-за рубежа. В результате комплексы были заказаны у российских компаний.

Теперь на благоустроенной пешеходной зоне будет интересно горожанам всех возрастов, ведь тут и игровые комплексы, и места отдыха, и спортивный инвентарь.