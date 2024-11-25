В Челябинске анонсировали второй этап проверки теплосетей с помощью красителя

Так трубы проверяют на наличие утечек

В Челябинске 26 и 27 ноября проведут второй этап проверки тепловых и внутридомовых сетей. Для этого применят специальный ярко-зеленый краситель, сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

Проверка пройдет в Советском и Центральном районах. По данным пресс-службы, краситель безопасен для жизни и здоровья людей. Его используют для окраски бытовой химии, воды в аквариумах и декоративного оформления природных или искусственных водоемов.

С помощью ярко-зеленого цвета можно увидеть утечку и быстро ее устранить. Проверку уже провели в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

«По итогам проверки выявлено 37 многоквартирных жилых домов с неисправными неплотными бойлерами горячей воды. Для нормальной работы бойлеров управляющим организациям, обслуживающим данные многоквартирные жилые дома, необходимо провести ремонт коммуникации», — сказали в пресс-службе.

На распределительных тепловых сетях нашли 15 повреждений. Утечки устранили.

Горожан просят при виде красителя сообщить об этом диспетчерам компании по телефонам 246-00-00 и 246-72-73 или в аварийные службы районов и управляющие организации.

Напомним, в выходные челябинцы заметили, что ярко-зеленым цветом окрасилась река Миасс неподалеку от вантового моста в Центральном районе города.