В мэрии назвали срок окончания ремонта дороги в Тракторозаводском районе

На улице Бажова уже положили асфальт

В Челябинске заканчивается ремонт дороги на улице Бажова. Подрядчик завершил асфальтирование проезжей части. Рабочим еще нужно сделать тротуары и посадочные площадки на остановках, сообщили в пресс-службе администрации города.



Вдоль улицы Бажова высадят новый газон. Работы планируют завершить до 20 сентября.

В начале сентября журналистам показали отремонтированный участок улицы Салтыкова до Карпинского и полностью улицу Камышовую. Помимо дорожного полотна, на участке 1,3 км обновили ливневую канализацию, полностью обустроили тротуары и уже начали наносить разметку.

Ранее мы сообщали, что в городе приступают к ремонту дорог на улицах Крамского, Ферросплавной и Грузовой.

В Челябинской области новый асфальт появился на 300 километрах дорог.