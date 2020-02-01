Наталья Котова провела инспекцию работ на набережной реки Миасс

Мэр Челябинска отметила, что взят хороший темп работы.

Послушать 00:00

В сегодняшний выходной день, 1 февраля, мэр Челябинска Наталья Котова проверила, как ведутся работы по благоустройству набережной руки Миасс. А именно на участке от улицы Кирова до будущего «Сквера искусств». Несмотря на то, что сегодня суббота, строительство ведётся полным ходом.

«Сделать предстоит еще немало, но темп взят хороший. Уверена что новая набережная и сквер станут украшением города и одним из любимых мест для прогулок», — рассказала Наталья Котова.

Отметим, что по контракту благоустройство этого участка пешеходной зоны должно завершиться в декабре 2020 года. Сам же «Сквер искусств» должен появиться на набережной реки Миасс прямиком за филармонией и картинной галереей.