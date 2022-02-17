Движение на Ленинградском мосту в Челябинске восстановят летом 2022 года

На объекте побывала глава города Наталья Котова

В Челябинске ударными темпами продолжается строительство нового Ленинградского моста. По планам объект должен был строиться за 27 месяцев, но подрядчик заявляет, что достроит его за 23 месяца. При этом движение на мосту запустят уже в июле-августе этого года. В четверг, 17 февраля, на стройплощадке побывала глава Челябинска Наталья Котова.

«Уже около 65% работ выполнено сейчас. Надеемся, что в весенний период приступим к асфальтированию. Летом запустим по две полосы в каждую сторону, трамвайное движение запустим. Это нужно, чтобы улучшить передвижение жителей города с ЧТЗ на Северо-Запад. Сейчас движение затруднено, в том числе потому что закрыт этот объект. Мост становится шире на 20 метров и выше — более комфортный будет. Тротуары увеличатся до 3 метров. Съезды будут более удобными. Надеемся, что пропускная способность моста, когда он будет сдан в эксплуатацию, составит до 8 тысяч автомобилей в час пик», — заявила Наталья Котова.

Глава города отметила, что администрация довольна работой подрядчика.

«Работы, которые сейчас производятся по мосту — монтируют барьерные и перильные ограждения, также готовимся к монтажу опор наружного освещения, контактной сети. По подходам: ведутся работы по переустройству коммуникаций, также производим работы на перекрестках — это связано с тем, что они тоже будут расширяться. Запуск движения в июле-августе. Запуск по направлению к проспекту Победы может быть сужен, это связано с расположением теплотрассы. По этому вопросу активно идет проработка, проект находится в экспертизе»,— пояснил подрядчик, директор мостоотряда № 16 филиала АО «Уралмостострой» Игорь Печенкин.

Реконструкция Ленинградского моста идет с опережением графика. Регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, это позволило возводить сооружение в зимнее время. Таким образом, строители рассчитывают запустить мост в июле 2022 года, а не в сентябре, как планировалось ранее. Деньги в регион были направлены по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ленинградский мост — крупная транспортная артерия города. Он был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. За это время здесь демонтировали старое сооружение общим весом более 1000 тонн, возвели семь новых опор и пролетные строения, смонтировали 144 балки конструкции моста, каждая из которых весит 60 тонн. И в холодное время года работы на мосту продолжатся. Срок службы нового моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет.