Два моста и дорогу в Челябинске отремонтируют раньше срока

Один из объектов сдадут на текущей неделе

В Челябинске с опережением графика завершаются работы на трех крупных дорожных объектах: дороге по улице 50 лет ВЛКСМ и двух мостах — по улице Аральской и вблизи поселка Першино. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в администрации города.

Мост по улице Аральской в Металлургическом районе будет сдан уже к концу текущей недели, хотя по графику ремонт должны были завершить только в августе. Старый мост полностью разобрали, русло реки укрепили габионами, смонтировали новые пролетные строения и полностью реконструировали дорожную одежду на самом мосту и подходах к нему.

Еще один мост — через реку Миасс вблизи поселка Першино — ремонтируют в два этапа: одну часть строители планировали завершить в этом году, вторую — в следующем. Однако благодаря высокому темпу работ ко второму этапу дорожники смогут приступить уже в первой декаде июля.

«Предстоит замена асфальтового полотна, увеличится ширина проезжей части и тротуаров. Существующие парапетные блоки заменят на барьерные ограждения, а на самом мосту будет полностью обновлено освещение», — уточнили в мэрии.

Дорогу на улице 50 лет ВЛКСМ ремонтируют в две смены. Поэтому уже в середине июля здесь планируют полностью заменить верхний слой асфальта и частично — бордюры.

«В настоящее время подрядчик ведет ремонт тротуарного покрытия с устройством пандуса и понижением бортового камня для маломобильных граждан. Проводится замена решеток, которые укладываются вместе с покрытием, реставрируется гранитный бордюр»,

— сообщили в администрации города.

Работы на этих объектах ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним также, что в Челябинске в этом году отремонтируют пять популярных у садоводов дорог. Каких именно — читайте в материале ИА «Первое областное».