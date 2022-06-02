В Челябинске начался завершающий этап капитального ремонта Ленинградского моста. На объекте начали укладывать трамвайные пути и готовить основание под дорожное полотно и тротуары, сообщили сегодня, 2 июня, в администрации города.
«Также установлено барьерное ограждение, ведется монтаж наружного освещения, благоустраивается памятный знак „Ленинградский мост“ и проводятся работы по уширению перекрестка проспекта Победы с улицей Российской», — уточнили в мэрии.
Как сообщало ранее ИА «Первое областное», реконструкция Ленинградского моста идет с опережением графика. Регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, это позволило возводить сооружение в зимнее время. Таким образом, строители рассчитывают запустить мост в июле 2022 года, а не в сентябре, как планировалось ранее.
Ленинградский мост — крупная транспортная артерия города. Он был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. За это время здесь демонтировали старое сооружение общим весом более 1000 тонн, возвели семь новых опор и пролетные строения, смонтировали 144 балки конструкции моста, каждая из которых весит 60 тонн. И в холодное время года работы на мосту продолжатся. Срок службы нового моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет.
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