В Челябинске 11 щенков выбросили на улицу

Зверьков нашли в душной коробке.

В одном из частных секторов в Ленинском районе Челябинска нашли коробку с множеством щенят. Об этом корреспонденту сайта «Первый областной» рассказала одна из очевидцев.



Милую находку случайно обнаружила женщина, проезжавшая мимо СНТ «Пищевик». Когда их только нашли, в коробке было 11 щенков: двое из них, самые крупные, несколько раз успели вылезти из нее. Откуда они взялись — неизвестно.

«Мы не знаем, кто их оставил там, но надеемся, что он понесет наказание за это. Потому что в этой душной коробке зверькам очень плохо», — рассказала Татьяна Стародубова, обнаружившая щенков.

Сама женщина не может взять их себе, поскольку в её семье уже есть две собаки, поэтому она пыталась пристроить малюток в местные приюты. К сожалению, там им ответили отказом: мест для новых животных нет. Также, по словам Татьяны, сейчас собак уже меньше: одна пожилая женщина, которая проходила мимо, забрала одного из них. За остальными ухаживают охранники СНТ «Пищевик»

Редакция сайта «Первый областной» напоминает, что вы можете помочь пристроить щенят. Для этого сообщите своим друзьям информацию о зверьках или же сами заберите щеночка, обратившись к охранникам СНТ.