Щенков, оставшихся под завалами дома в Челябинске, искали несколько дней

Волонтеры разбирали строительный мусор, чтобы спасти малышей.

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В Челябинске несколько щенков остались заточены в подвале разрушенного дома. Во время сноса ветхо-аварийного здания в Металлургическом районе из дома успела выбежать только мама-собака. После того, как жители близлежащих домов услышали, что щенки скулят, работы по сносу здания были прекращены.

Зоозащитники пытались разобрать завалы несколько дней. Сразу из-под обломков получилось достать пятерых щенков. Но один из малышей все еще оставался в подвале разрушенного дома. Щенок находился там уже пять дней, времени на его спасение почти не оставалось. Зоозащитники решили обратиться за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Участники его волонтерского отряда отправились на поиски щенка. С их помощью последний малыш был извлечен из-под завалов и доставлен в приют, где его ждали братья, сестры и мама.

«Спасибо всем неравнодушным людям, которые приезжали даже из других городов, принимали участие в спасательной операции, дежурили на месте днем и ночью. Это настоящее проявление гуманизма и ответственного отношения к животным», — прокомментировал ситуацию Владимир Бурматов.

Отметим, что каждому волонтеру, участвовавшему в спасении малышей, вручили благодарность Государственной Думы. Одного из щенков забрал глава Металлургического района Сергей Кочетков, еще двух — неравнодушные челябинцы. В приюте своих хозяев ждут еще три малыша.