В Челябинске 109 семей расселили из ветхоаварийного жилья с начала 2021 года

Общая площадь расселения составила 4629 квадратных метров

В Челябинске продолжается расселение жильцов из ветхоаварийных домов. Как сообщила сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, с начала 2021 года комитет по управлению имуществом расселил 109 семей.

«За предыдущую неделю комитетом по управлению имуществом были проведены мероприятия по переселению жильцов из аварийных многоквартирных домов. Всего с начала года расселили 109 семей, 193 человека. Расселение было предусмотрено из семи аварийных многоквартирных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения. Общая площадь расселения составила 4629 квадратных метров»,— уточнила Надежда Рыльская.

По ее словам, на сегодняшний день полностью расселен многоквартирный дом № 4 по Копейскому шоссе, идет подготовка к сносу.

Еще четыре семьи из других домов переселят в судебном порядке, поскольку они отказываются переезжать из старого жилья.

Напомним, в Челябинске благодаря вмешательству прокуратуры на 4 года раньше расселят дом № 24 по улице Дегтярева.

Кроме того, Челябинская область сможет расселять больше аварийных домов благодаря выделенным Фондом ЖКХ средствам.