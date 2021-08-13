Почти 200 южноуральских семей до конца 2021 года переселят из аварийного жилья

Дома сдадут в Копейске и Еманжелинске

До конца 2021 года Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства (ЮУ КЖСИ) сдаст три дома для граждан, переселяемых из аварийного жилья. В эксплуатацию введут более 8 тыс. кв. м жилых площадей. Благоустроенные квартиры получат 198 семей, сообщает пресс-служба ЮУ КЖСИ.

Два дома возводят в Копейске по адресам: улица Борьбы, 43 и улица Ленина, 41А. Работы на первом объекте идут опережающими темпами: уже построено четыре этажа из пяти. В доме запланировано 40 квартир общей площадью 1,8 тыс. кв. м. По второму адресу готовы все десять этажей, строители закрывают крышу. В нем будет 98 квартир общей площадью 3,8 тыс. кв. м.

Еще один дом строят в Еманжелинске на улице Энгельса, 22. Там готовы три этажа из пяти. В здании будет 60 квартир общей площадью 2,5 тыс. кв. м.

Дом для расселения южноуральцев из аварийного жилья строится и в Верхнем Уфалее по адресу: улица Суркова, 53. В здании будет 49 квартир общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Сдать объект планируется в первом квартале 2022 года. После окончания строительства застройщик проведет благоустройство и озеленение территории.

ЮУ КЖСИ строит дома для граждан, переселяемых из аварийного жилья, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».