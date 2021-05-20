Челябинская область сможет расселять больше аварийных домов

В 2021 году регион получил от Фонда ЖКХ 1,1 миллиарда рублей

Правительство РФ подписало постановление, благодаря которому регионы смогут с опережением установленных сроков выполнять программы по расселению аварийных домов. В 2021 году объем средств Фонда ЖКХ на эти цели для Челябинской области составил 1,1 миллиарда рублей.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу: минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Принятое постановление позволит регионам ускорить расселение аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Объем средств Фонда ЖКХ, предоставленных Челябинской области на расселение аварийного жилья, составляет 1,1 миллиарда рублей.

«Эти средства в рамках заключенных муниципальных контрактов направлены на строительство жилых домов в Копейске, Челябинске, Миассе, Кыштыме, Нязепетровске, Еманжелинске, а также на приобретение квартир у застройщиков и на вторичном рынке в Сосновском, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском районах. В июне 2021 года планируется заключение муниципального контракта на инвестирование в строительство жилых домов в Магнитогорске», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минстрое.

В министерстве также уточнили, что сейчас решается вопрос по досрочной реализации программы с участием средств Фонда ЖКХ до 31 декабря 2023 года вместо 1 сентября 2025 года. Это станет возможно, в 2022 году до ведомства доведут средства на 2023—2024 годы. После принятия этого решения на федеральном и областном уровнях в 2021 году в фонд будет направлена заявка на предоставление Челябинской области в 2022 году средств от фонда.