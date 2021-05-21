На 4 года раньше расселят жителей аварийного дома в Металлургическом районе Челябинска

Сократить сроки удалось благодаря вмешательству прокуратуры

Жителей дома № 24 по улице Дегтярева расселят на четыре года раньше, чем планировали в администрации Челябинска. Барак в Металлургическом районе был признан аварийным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По распоряжению администрации областного центра его должны были снести, а людей переселить. Вот только сроком расселения был указан 2026 год.

Надзорное ведомство провело выездную проверку. К жителям люди в погонах приехали зимой.

«Однако выездная проверка зимой установила, что система теплоснабжения дома не обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в квартирах холодно, что создает реальную угрозу здоровью проживающих. Конструктивные элементы здания имеют массовые дефекты и повреждения, которые образовались в результате естественного износа», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дом № 24 по улице Дегтярева разваливается как снаружи, так и изнутри. Жить в таком здании опасно для жизни и здоровья людей. После проведенной проверки прокуратура подала иск в суд. Ведомство потребовало от администрации установить разумные сроки для расселения жителей злополучного барака. Суд Советского района принял решение: в новые квартиры жильцы должны переехать до 1 января 2022 года.