Челябинск принял школьников из Белгородской области

Ребята приехали на Южный Урал с педагогами — отдыхать и учиться

В Челябинскую область по приглашению губернатора Алексея Текслера прибыли 100 школьников из Белгородской области. Здесь они спокойно завершат учебный год и отдохнут. На малой родине ребят сейчас неспокойно — со стороны Украины периодически прилетают смертоносные дроны.

«К каждому ребенку подойдем индивидуально. Организуем дополнительное образование, спортивные занятия — все то, чем ребята занимались дома или хотели бы начать заниматься. И, конечно, придумали для наших гостей интересную экскурсионную программу», — заявил в личном телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Школьников сопровождают их педагоги. Ребят поселят в детском оздоровительном лагере. Учиться дети будут в нескольких школах.

Ранее этот визит анонсировал губернатор Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что школьникам из Белгорода организуют бесплатный проезд на электротранспорте на весь период пребывания в городе.

Последняя значимая атака дронов на Белгород пришлась на 12 апреля. Два человека пострадали, когда украинский беспилотник врезался в административное здание.

Ранее Челябинская область уже принимала большие группы из подшефных городов Волновахи и Ясиноватой.

