Южный Урал примет сто школьников из Белгородской области

Дети приедут к нам отдыхать и учиться

Сто школьников из Белгородской области, которая подвергается атаке дронов со стороны Украины, получат возможность завершить этот учебный год в спокойной обстановке. Детей готова принять Челябинская область.

«К нам приедут порядка 100 детей вместе с педагогами. Разместим их в одном из детских оздоровительных учреждений области. Ребята будут учиться, организуем для них дополнительные программы, экскурсии и другие активности. Сделаем все, чтобы детям у нас было комфортно, чтобы они успешно завершили учебный год. В трудные времена всегда помогаем друг другу. Этим и сильна наша страна», — написал в личном телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее Челябинская область уже принимала большие группы из подшефных городов Волновахи и Ясиноватой.

Ребята из Белгородской области приедут на Южный Урал в середине апреля.