Белгородские дети смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах Челябинска

Сотрудники «ЧелябГЭТ» не захотели остаться в стороне

Школьникам из Белгорода, которые приедут в Челябинск в середине апреля, организуют бесплатный проезд на электротранспорте на весь период пребывания в городе. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

В организации решили поддержать инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера по поддержке детей, оказавшихся в сложной ситуации. Помимо свободного перемещения по городу, школьники смогут посетить экскурсию в музей электротранспорта, а детям старше 12 лет подарят билеты на аудиоспектакль-променад в трамвае «Не метеорит».

Напомним, в середине апреля Южный Урал примет сто школьников из Белгородской области, которая подвергается атаке дронов со стороны Украины. Школьники и педагоги будут размещены в одном из детских оздоровительных учреждений области. Каждый из них получит возможность завершить учебный год в спокойной обстановке.