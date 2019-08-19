В Челябинск эко-автобусы прибудут к началу сентября

Об этом сообщила Наталья Котова на аппаратном совещании.



Сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова сообщила о том, что 10-15 новых автобусов должны доставить в город уже к началу сентября.

«В контрактах прописано до октября, иначе мы нарушали бы антимонопольное законодательство. Но мы договорились, что первые 10-15 нам доставят уже до 10 сентября. Поэтому сейчас мы ожидаем», — пояснила Наталья Котова.

Также глава города сообщила о новом транспортном МУПе. Пояснив, что пока работа по его созданию ведется исключительно в стенах администрации, поэтому никому не видна.

«Мы пришли к выводу, что необходимо работать по единой схеме движения, то есть понимать все по маршрутной сети, а также видеть, где у нас есть легальные, а где нелегальные перевозчики. Это возможно сделать, только объединив все усилия в одно предприятие, при этом четко понимая, что можно исключить из этой схемы», — рассказала Наталья Котова.

Глава города также пояснила, что главная цель будущего МУПа — сделать все, чтобы жители города понимали, что происходит с общественным транспортом.