Новые школьные автобусы и «скорые» появятся в Челябинской области

Техника приедет по распоряжению Дмитрия Медведева.

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Премьер-министр России подписал распоряжение о поставке в регионы новых машин. 1 500 автомобилей скорой помощи и более 2 500 школьных автобусов отправятся в субъекты Российской Федерации.

«Подписанным распоряжением эти транспортные средства распределены между субъектами Федерации. Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители — ООО „Автозавод „ГАЗ““, ООО „УАЗ“, ООО „Форд Соллерс Елабуга“, ООО „ПАЗ“ и ООО „КАВЗ“», — сообщается на сайте Правительства страны.

Автопарк скорой помощи в Челябинской области пополнится 19-ю новыми каретами. Всего за этот год его планируется увеличить на 98 машин, средства на покупку которых поступят как из областного, так и из федерального бюджетов.

«36 машин уже поступили в регион. Руководитель области Алексей Текслер продемонстрировал новые автомобили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой во время ее недавнего визита в регион. Машины будут направлены в Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Коркино, Златоуст и другие территории. Ожидается, что выделенные дополнительные 19 карет скорой поступят на Южный Урал уже в начале 2020 года», — сообщает пресс-служба правительства региона.

До конца 2019 года в 24 муниципалитета региона за счет средств области будет направлено 24 новых школьных автобуса. Еще 30 поступят согласно подписанному распоряжению Дмитрия Медведева.

«Три мини-автобуса были привезены накануне в Челябинск. На данный момент регулярные перевозки 17 тысяч обучающихся региона осуществляются на 540 школьных автобусах», — отметили в пресс-службе правительства области.

Автопарк школ региона регулярно обновляется. Оснащение муниципалитетов новыми автобусами осуществляется по потребности.