Челябинцы сядут в новые автобусы уже в конце этой недели

В части их оформления остались последние штрихи.

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2 сентября 2019 года в Челябинск поступила первая партия низкопольных автобусов, работающих на экологически чистом топливе. Основные формальности уже улажены, и горожане смогут увидеть новенький транспорт на городских маршрутах уже к концу этой недели. Об этом сообщил начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев сегодня, 16 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

«По первым 11 автобусам, прибывшим в Челябинск, уже подписан акт Управлением транспорта и направлен в КУИЗО. На этой неделе, сегодня-завтра, планируем поставить их на учёт и уже к концу этой недели выпустить на маршруты»,— рассказал Максим Кичеев.

По сообщениям пресс-службы, новые автобусы выйдут на маршруты под номерами 4, 34, 64 и 81.

Кроме того, по словам начальника управления транспорта, в Челябинск уже поступили ещё 7 новых автобусов от первого контракта. Сейчас они проходят предпродажную подготовку, после чего поставщик направит письмо о принятии транспорта.

«В конце этой недели или в начале следующей мы планируем получить оставшуюся партию автобусов от первого контракта»,— заключил Максим Кичеев.

Напомним, всего правительством Челябинска были заключены 4 контракта, по которым в город будет доставлено 66 автобусов компаний «МАЗ» и «ЛИАЗ». Салоны всех автобусов будут оснащены всем необходимым: местами для маломобильных граждан, usb-портами для зарядки мобильных телефонов и даже бесплатным wi-fi. Самое важное — работать транспорт будет на экологически чистом топливе, а значит, вред экологии враз снизится. Всего на приобретение нового транспорта из областного бюджета было выделено около 4 миллиардов рублей.