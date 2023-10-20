В Челябинск до конца года поставят 44 новых трамвая

Еще 50 планируется в 2024 году

В Челябинск в течение 2023 года поступят 44 новых низкопольных трамвая, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе Всероссийского детского экологического форума. Вместе со спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым они обсудили решение экологических проблем. Большую роль в этом играет новый общественный транспорт, передает корреспондент информационного агентства.

«В последние годы очень много сделано руководством Челябинской области для того, чтобы воздух в городе стал чище», — подчеркнул Сергей Иванов во время общения с участниками ДЭФ.

Он отметил, как в Челябинской области развивается электротранспорт: «То, что появляется электротранспорт в Челябинске — электробусы новые, — это совершенно конкретный шаг к чистому воздуху. Действительно, за последнее время здесь сделано очень много».

Сергей Иванов также подчеркнул, что в регионе производят современные трамваи. Этот вид транспорта считается экологически чистым. Губернатор Алексей Текслер отметил, что за пять лет в области на 23% увеличилось количество автотранспорта. Это нагрузка на экологию, поэтому обновление общественного транспорта — часть задач по улучшению экологии в регионе.

«Около 300 новых экологически чистых газомоторных автобусов, более 100 трамваев в Челябинске уже есть. Мы видим их на дорогах. Еще поставим 44 до конца года, еще 50 с небольшим — в следующем году. Со следующего года будем и электробусы производить, и в Магнитогорск они поедут, и в другие наши города. И порядка 200 троллейбусов мы обновим в ближайшее время — это все экологически чистый транспорт, который я перечислил», — пояснил Алексей Текслер.

Глава региона пояснил, что большую часть денег на обновление подвижного состава удалось получить из федерального бюджета. Речь идет об инвестиционных бюджетных кредитах, получение которых региону нужно было отстоять и защитить. Напомним, в Челябинске для новых трамваев обновляют инфраструктуру: ремонтируют пути, обосабливают от проезжей части и обновляют остановочные комплексы.