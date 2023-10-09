В 2024 году в Челябинске заменят 60 остановочных комплексов

Имеющиеся павильоны отремонтируют до холодов

Администрация Челябинска готовит контракт на приобретение 60 павильонов для обновления остановок общественного транспорта в 2024 году. Об этом сегодня на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По словам Ксензова, план по замене остановочных комплексов на 2023 год практически выполнен.

«Осталось семь-восемь остановок заменить — это на октябрь-ноябрь. Но уже мы готовим новый контракт на приобретение еще 60 остановок, который формализуем буквально на этой неделе», — уточнил вице-мэр.

Обновление павильонов согласовано с министерством дорожного хозяйства и транспорта области.

Глава города Наталья Котова поручила профильному заму в преддверии зимы провести инвентаризацию имеющихся остановочных комплексов и отремонтировать их, если они повреждены.

Напомним, что в этом году по проекту «Дорожный рывок» в Челябинске планируют обустроить 50 автобусных остановок и трамвайных платформ.