В Челябинске до конца октября закрывают движение трамваев к ЧМЗ

Транспорт изменит маршруты

С 18 октября и до конца месяца в Челябинске для замены стрелочного узла у трамвайного депо № 2 останавливается движение трамваев по улице Каслинской и Свердловскому тракту к поселку Першино. Об этом сегодня предупредили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На время работ отменяется трамвай № 20. Маршруты 3, 14, 18 и 19 перенаправят на другие улицы, а именно:

№ 3: ЧЭМК — Кирова — вокзал;

№ 14: Чичерина — Российская — Карла Маркса — Труда — Российская — Чичерина;

№ 18: ЧЭМК — Горького — Чистопольская;

№ 19: Першино — Коксохим.

В качестве альтернативы пассажирам предложили пользоваться автобусами 15, 31 и 71.

Напомним, что накануне, 16 октября, после полугодового перерыва возобновилось движение трамваев к «Медгородку». Кроме того, на маршруты вернулись троллейбусы, следующие на АМЗ. Временный автобус КМ прекратил работу.