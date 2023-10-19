Челябинский ДЭФ станет детским экологическим «Оскаром»

Организаторы форума подводят итоги дебюта

В Челябинске сегодня состоялся первый Всероссийский детский экологический форум (ДЭФ). Предварительные итоги дебютного мероприятия подвела Татьяна Ковалева — директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Комапс». По ее мнению, в будущем форум станет еще более масштабным и представительным и превратится в «детский экологический „Оскар“», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ковалева рассказала, что подготовка в челябинскому форуму шла больше девяти месяцев.

«Мы, конечно, надеемся, что из этого вырастет большая история. Пока это 18 регионов, а может, уже 18 регионов. Плюс ко всему, к нам приехали детки из новых территорий — ДНР и ЛНР. Нам важно это объединение на уровне детей через экологическую повестку», — отметила директор «Компаса».

По ее словам, очень насыщенные и многообразный процесс работы частников над их проектами лишний раз показывает, что экология — это такая тема, которая идет сквозной нитью через все сферы жизни.

«Мы охватили сегодня и юмор, и творчество, и спорт, и культуру. Я уверена, что ребята найдут здесь много новых друзей и будет эффект сарафанного радио», — подытожила Татьяна Ковалева.