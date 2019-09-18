В ЧелГУ опровергли обман со стипендиями

Студенты, заслужившие повышенное вознаграждение, жаловались на то, что им не доплатили.

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В ЧелГУ активно обсуждают тему стипендий. С текущего семестра изменился размер выплат: если раньше учебная стипендия составляла около 2000 рублей, то сейчас талантливые студенты смогут получать более 7000. В соцсетях появилась информация, что стипендии снизили на 900 рублей, но и этому вовремя появилось объяснение.

«Расчёт прост. 27 августа учёный совет университета утвердил сумму стипендии для талантливых абитуриентов — 6300 рублей. Это отражено в последующем приказе врио ректора. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся ЧелГУ, на все виды стипендий начисляется уральский коэффициент, который составляет 1,15.Таким образом, общий объем полученной студентами выплаты составит: 6300*1,15=7245 рублей», — рассказала пресс-секретарь Челябинского государственного университета Анастасия Гусёнкова.

Студенты, состоящие в профбюро факультетов, призывают учащихся обращать внимание на положения в документах.

«В личном кабинете есть все приказы по студенту, в том числе на стипендию. Если нет доверия, можно взять любого студента, посмотреть, сколько у него по приказу и по факту. В приказах никогда не учитывается уральский коэффициент, потому что на него умножается назначенная стипендия», — поделилась Дарья Чумакова, председатель профбюро историко-филологического факультета.

Ректор университета Сергей Таскаев считает, что подобное решение поможет студентам отдавать больше внимания учебе, нежели дополнительному заработку.